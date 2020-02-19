ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США та Індія готують велику торгову угоду

Новини » В світі     19.02.2020 - 09:30
США та Індія готують велику торгову угоду
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Угода навряд чи буде укладена до президентських виборів у США в листопаді

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка і Індія працюють над великою торговельною угодою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому Трамп зазначив, що угода навряд чи буде завершена до президентських виборів у США в листопаді.

"Ми укладаємо дуже велику торгову угоду з Індією. У нас це буде. Я не знаю, чи буде це зроблено до виборів, але у нас буде дуже важлива справа з Індією", - сказав президент США.

На наступному тижні очікується візит Трампа в Індії з офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) має намір поставити в Індію системи протиповітряної оборони IADWS загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів. Держдепартамент США вже схвалив цю угоду. Індія буде застосовувати систему IADWS для підвищення можливостей своєї ППО.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп в середу підписав нову торгову угоду з Мексикою, Сполученими Штатами і Канадою (USMCA). Новий договір замінить угоду про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA).

Трамп висловився проти введення обмежень для продажу продукції США Китаю США ввели санкції проти дочірньої компанії "Роснефти"
Новини України Сполучені Штати АмерикиІндіяторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся