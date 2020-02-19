США та Індія готують велику торгову угоду

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Угода навряд чи буде укладена до президентських виборів у США в листопаді

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка і Індія працюють над великою торговельною угодою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому Трамп зазначив, що угода навряд чи буде завершена до президентських виборів у США в листопаді.

"Ми укладаємо дуже велику торгову угоду з Індією. У нас це буде. Я не знаю, чи буде це зроблено до виборів, але у нас буде дуже важлива справа з Індією", - сказав президент США.

На наступному тижні очікується візит Трампа в Індії з офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) має намір поставити в Індію системи протиповітряної оборони IADWS загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів. Держдепартамент США вже схвалив цю угоду. Індія буде застосовувати систему IADWS для підвищення можливостей своєї ППО.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп в середу підписав нову торгову угоду з Мексикою, Сполученими Штатами і Канадою (USMCA). Новий договір замінить угоду про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA).