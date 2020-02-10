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США намерены поставить Индии системы ПВО почти на 2 млрд долларов

Новости » Политика     10.02.2020 - 21:30
США намерены поставить Индии системы ПВО почти на 2 млрд долларов
Фото: система противовоздушной обороны IADWS (defensesystems.com)

Речь идет о системах противовоздушной обороны IADWS

Соединенные Штаты Америки (США) намерены поставить в Индию системы противовоздушной обороны IADWS общей стоимостью около 2 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

Как сообщается, госдепартамент США одобрил возможную поставку Индии системы противовоздушной обороны IADWS стоимостью 1,87 миллиардов долларов.

В случае заключения контракта предполагается поставить Индии пять радиолокационных станций AN/MPQ-64Fl Sentinel, 118 управляемых ракет AMRAAM AIM-120C-7/C-8 и 132 зенитных управляемых ракеты FIM-92L Stinger, а также ряд других наименований продукции военного назначения, в том числе 32 5,56-миллиметровых карабина M4A1.

Отмечается, что Индия будет применять систему IADWS для повышения возможностей своей ПВО.

Система IADWS предназначена для подразделений войсковой ПВО малого радиуса действия.

Ранее США призвали всех союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, в частности от планов приобретение систем ПВО С-400.

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