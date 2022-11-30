США і Захід стривожені тим, що відбулося у небі біля Південної Кореї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і Devdiscourse .

Сьогодні, 30 листопада, на оборонній лінії Південної Кореї стався інцидент, який значно стривожив США та їх союзників. Як повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS), два китайські бомбардувальники H-6 двічі входили в зону протиповітряної оборони країни (KADIZ). Згодом вони знову ввійшли у зону ідентифікації ППО, але разом з ними вже були шість російських військових літаків, включаючи бомбардувальники ТУ-95 і винищувачі СУ-35.

Як зазначає Sky News, у відповідь на повідомлення Москва заявила, що її стратегічні військові літаки здійснювали спільне з Китаєм патрулювання над Японським і Східно-Китайським морями. Тим не менш, союзники по НАТО були стурбовані швидким нарощуванням військової сили Китаю та його співпрацею з Росією, за якою вони спостерігають ще з лютого 2022 року.

"Члени нашого альянсу залишаються стурбованими політикою примусу КНР, використанням нею дезінформації, швидким, непрозорим нарощуванням військової сили, включаючи співпрацю з Росією", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

І хоча Китай дистанцюється від "безмежного" стратегічного партнерства з Росією і відмовився брати участь у війні, проте такі спільні навчання викликають занепокоєння у міжнародної спільноти.

"Ми також, як і раніше, прагнемо підтримувати конструктивний діалог з Китаєм, де тільки можемо, і ми вітаємо можливості працювати разом над спільними проблемами", - зауважив Блінкен.

Держсекретар США підтвердив, що хоча НАТО продовжує зосереджуватися на збереженні єдиної підтримки України, члени також хочуть підвищити стійкість альянсу, розглядаючи нові виклики, включно з тими, які створює Китай.

"Є визнання того, що між Китаєм і багатьма нашими країнами багато в чому існує те, що європейці називають системним суперництвом. Але є також визнання того, що скрізь, де це можливо, ми повинні знаходити шляхи співпраці у справді великих питаннях", - сказав Блінкен.