США и Запад встревожены тем, что произошло в небе у Южной Кореи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Devdiscourse .

Сегодня, 30 ноября, на оборонной линии Южной Кореи произошел инцидент, значительно встревоживший США и их союзников. Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS), два китайских бомбардировщика H-6 дважды входили в зону противовоздушной обороны страны (KADIZ). Впоследствии они снова вошли в зону идентификации ПВО, но вместе с ними уже находились шесть российских военных самолетов, включая бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35.

Как отмечает Sky News, в ответ на сообщение Москва заявила, что ее стратегические военные самолеты осуществляли совместное с Китаем патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Тем не менее, союзники по НАТО были озабочены быстрым наращиванием военной силы Китая и его сотрудничеством с Россией, за которым они наблюдают еще с февраля 2022 года.

"Члены нашего альянса остаются обеспокоенными политикой принуждения КНР, использованием ею дезинформации, быстрым, непрозрачным наращиванием военной силы, включая сотрудничество с Россией", - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО.

И хотя Китай дистанцируется от "безграничного" стратегического партнерства с Россией и отказался участвовать в войне, однако такие совместные учения вызывают беспокойство у международного сообщества .

"Мы также по-прежнему стремимся поддерживать конструктивный диалог с Китаем, где только можем, и мы приветствуем возможности работать вместе над общими проблемами", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США подтвердил, что хотя НАТО продолжает сосредотачиваться на сохранении единой поддержки Украины, члены также хотят повысить устойчивость альянса, рассматривая новые вызовы, включая те, которые создает Китай.

"Есть признание того, что между Китаем и многими нашими странами во многом существует то, что европейцы называют системным соперничеством. Но есть также признание того, что везде, где это возможно, мы должны находить пути сотрудничества по действительно большим вопросам", - сказал Блинкен.