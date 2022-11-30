Сеул підняв у повітря винищувачі через появу в зоні ППО військових літаків Росії і Китаю

Збройні сили Південної Кореї заявили, що підняли у повітря винищувачі, коли два китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону ППО країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America .

Як повідомляє Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS), два китайські бомбардувальники H-6, починаючи з 5:50 ранку 30 листопада, двічі входили в зону протиповітряної оборони країни (KADIZ). Через кілька годин вони знову ввійшли у зону ідентифікації ППО з боку Японського моря, але разом з ними вже були шість російських військових літаків, включаючи бомбардувальники ТУ-95 і винищувачі СУ-35. Всі літаки перебували у зоні KADIZ 18 хвилин.

"Наші військові відправили винищувачі ППС перед входом китайських і російських літаків у KADIZ для виконання тактичних заходів у рамках підготовки до можливої непередбачуваної ситуації", - йдеться в заяві JCS.

Voice of America підкреслює, що у цій ситуації не йдеться про порушення повітряного простору Південної Кореї, водночас у зоні ППО будь-якої країни іноземні літаки мають вживати спеціальних заходів для ідентифікації. Однак міжнародних правил, що регулюють зони ППО, на відміну від повітряного простору держави, не існує.

Видання нагадало, що Москва не визнає зону ППО Кореї, а у Пекіні заявили, що ця зона не є територіальним повітряним простором, і всі країни повинні мати там свободу пересування. Китай і Росія і раніше заявляли, що їх військові літаки проводять регулярні спільні навчання.

Водночас Міністерство оборони Японії повідомило, що повітряні сили самооборони країни також підняли у повітря винищувачі після того, як китайські бомбардувальники пролетіли зі Східно-Китайського моря в Японське море, де до них приєдналися два російські безпілотники.