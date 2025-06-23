Без США і Трампа: Канада і Євросоюз підпишуть договір з оборони перед самітом НАТО

Європейський Союз і Канада підпишуть угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Саміт відкриє серію обговорень про можливості тіснішої співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя пізно ввечері в неділю, 22 червня. Однією з цілей його уряду є участь Канади в SAFE - європейському оборонному фонді військової закупівлі обсягом 150 млрд євро.
Згідно із заявою канадських офіційних осіб, угода відкриє шлях для спільних закупівель озброєнь Канадою та країнами ЄС. Це дасть змогу швидше і дешевше отримувати боєприпаси, а також об'єднувати ресурси для придбання дорогих і складних оборонних систем.
Реалізація плану потребуватиме додаткових переговорів. Однак уже зараз країни розглядають SAFE як інструмент для оперативної військової кооперації.
Карні прийшов до влади у квітні з обіцянками зміцнити економічні та зовнішньополітичні позиції Канади шляхом налагодження тісніших зв'язків із союзниками поза США. Це стало реакцією на торговельну війну, розв'язану президентом Дональдом Трампом, і його погрози на адресу канадського суверенітету.
ЄС, своєю чергою, також прагне розвивати відносини з іншими країнами, що не входять до трансатлантичного альянсу, на тлі сигналів з боку Трампа про можливе згортання американської участі в європейській системі безпеки.
У травні ЄС уже уклав аналогічну угоду з Великою Британією - через п'ять років після Brexit. Це стало частиною розширення дипломатичних зусиль на тлі воєн Росії проти України і на Близькому Сході.
Карні, який раніше обіймав посаду глави Банку Англії, став свідком Brexit у безпосередній близькості. 23 червня він зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Вони мають намір опублікувати спільну заяву з переліком пріоритетних напрямів співпраці на найближчі роки.
Обидві сторони також почнуть переговори щодо цифрової торговельної угоди, повідомив високопоставлений представник ЄС. Торгівля товарами між Канадою та ЄС зросла на 64%, сягнувши 76 млрд євро торік після тимчасового набрання чинності угодою CETA у 2017 році.
За словами канадських представників, сторони можуть поліпшити чинну угоду, уточнивши норми взаємного визнання стандартів і регулювання.
Доступ Канади до ініціативи SAFE, першої частини оборонного плану ЄС обсягом 800 млрд євро під назвою ReArm, вимагає подальших переговорів на рівні договорів. Це дасть змогу канадським компаніям брати участь у проєктах SAFE і розширити ринки збуту.
Хоча Канада не зможе отримувати кредити ЄС безпосередньо, вона зможе укладати спільні контракти з європейськими державами, зазначили чиновники.
Карні та інші світові лідери 24 червня зберуться в Гаазі на саміт НАТО, де обговорюють нову мету - збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, порівняно з поточними 2%.
Карні пообіцяв раніше в червні, що Канада досягне рівня в 2% вже в поточному фінансовому році. Водночас, як повідомляє Bloomberg, Іспанія отримала звільнення від виконання цієї мети.
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