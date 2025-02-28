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США і РФ домовилися про повторну зустріч після "конструктивних" переговорів у Стамбулі

П'ятниця 28 лютого 2025 07:30
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США і РФ домовилися про повторну зустріч після "конструктивних" переговорів у Стамбулі Фото: найближчим часом очікується повторна зустріч (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати і Росія провели "конструктивні обговорення" щодо своїх дипломатичних місій під час зустрічі в Туреччині в четвер, 27 лютого. Сторони домовилися провести наступну зустріч "у найближчому майбутньому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і офіційний звіт на сайті Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських послуг і контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного та сталого рівня кадрового забезпечення посольства США в Москві", - ідеться в пресрелізі Держдепу.

Там додали, що під час конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки щодо стабілізації двосторонніх місій у цих сферах.

Як уточнили в Держдепартаменті, делегацію США на зустрічі в Стамбулі очолювала заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Соната Коултер, а російську - директор Північноатлантичного департаменту МЗС Олександр Дарчієв. Сторони домовилися провести повторну зустріч.

"Заступник помічника держсекретаря Коултер і посол Дарчієв домовилися провести в найближчому майбутньому повторну зустріч із цих питань, дата, місце і представництво якої будуть визначені пізніше", - повідомили в Держдепартаменті.

Учорашня зустріч у Стамбулі (Туреччина) відбулася після того, як США і Росія домовилися почати переговори з цього питання після зустрічі в Саудівській Аравії минулого тижня.

Зокрема, чиновники описали посольство США в Москві, як таке, що перебуває у скрутному становищі через обмеження, введені російським урядом.

"Наше посольство в Москві ледь функціонує. Воно буквально ледь функціонує, тому що йому відмовлено в доступі до банківської системи. Це потрібно виправити. Якщо ми закриємо нашу місію в Росії, нам доведеться закрити їхню місію тут, і тоді ми справді не матимемо з ними жодного зв'язку, чи то затриманий американець, чи то якийсь інший предмет (розмови - ред.)", - пояснив держсекретар США Марко Рубіо в одному з інтерв'ю.

Детальніше про те, що відомо про вже другу зустріч за місяць між США і РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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