США и РФ договорились о повторной встрече после "конструктивных" переговоров в Стамбуле
Соединенные Штаты и Россия провели "конструктивные обсуждения" относительно своих дипломатических миссий во время встречи в Турции в четверг, 27 февраля. Стороны договорились провести следующую встречу "в ближайшем будущем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и официальный отчет на сайте Госдепартамента США.
"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве", - говорится в пресс-релизе Госдепа.
Там добавили, что в ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях.
Как уточнили в Госдепартаменте, делегацию США на встрече в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Соната Коултер, а российскую - директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев. Стороны договорились провести повторную встречу.
"Заместитель помощника госсекретаря Коултер и посол Дарчиев договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам, дата, место и представительство которой будут определены позднее", - сообщили в Госдепартаменте.
Вчерашняя встреча в Стамбуле (Турция) состоялась после того, как США и Россия договорились начать переговоры по этому вопросу после встречи в Саудовской Аравии на прошлой неделе.
В частности, чиновники описали посольство США в Москве, как находящееся в тяжелом положении из-за ограничений, введенных российским правительством.
"Наше посольство в Москве едва функционирует. Оно буквально едва функционирует, потому что ему отказано в доступе к банковской системе. Это нужно исправить. Если мы закроем нашу миссию в России, нам придется закрыть их миссию здесь, и тогда у нас действительно не будет с ними никакой связи, будь то задержанный американец или какой-то другой предмет (разговора - ред.)", - пояснил госсекретарь США Марко Рубио в одном из интервью.
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