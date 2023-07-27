США і партнери не обговорюють конвої суден з зерном у Чорному морі, - Кірбі

"Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо", - заявив він.

За словами Кірбі, Вашингтон хоче, щоб українське зерно вийшло на зовнішній ринок.

"Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок, - ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні", - додав він.

Зернова угода

У період із серпня минулого року й донедавна діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

Європейський союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії з "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.