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США і партнери не обговорюють конвої суден з зерном у Чорному морі, - Кірбі

Фото: координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати та партнери не обговорюють можливості конвоїв для супроводу українських суден із зерном у Чорному морі. Натомість союзники України шукають інші шляхи перевезення зерна - наземним або річковим способом.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо", - заявив він.

За словами Кірбі, Вашингтон хоче, щоб українське зерно вийшло на зовнішній ринок.

"Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок, - ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні", - додав він.

Зернова угода

У період із серпня минулого року й донедавна діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

Європейський союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії з "зернової угоди".

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Сполучені Штати Америкизерновий коридорВійна Росії проти України