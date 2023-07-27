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США и партнеры не обсуждают конвои для судов с зерном в Черном море, - Кирби

Фото: координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты и партнеры не обсуждают возможности конвоев для сопровождения украинских судов с зерном в Черном море. Зато союзники Украины ищут другие пути перевозки зерна - наземным или речным способом.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Нет. О введении военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, чего мы хотим", - заявил он.

По словам Кирби, Вашингтон хочет, чтобы украинское зерно вышло на внешний рынок.

"Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок, - ред.). Мы хотим, чтобы зерновая сделка была продлена и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или возможно речные маршруты, если какие-то будут доступны", - добавил он.

Зерновое соглашение

В период с августа прошлого года и до недавнего времени действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. В то же время Россия вышла из соглашения.

Европейский союз уже заявил, что готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зерновой сделки".

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