США і Китай проведуть переговори щодо контролю над ядерною зброєю, - WSJ

За даними видання, переговори мають відбутися у понеділок, 6 листопада. Це буде перша подібна зустріч між представниками США та Китаю з часів президентства Барака Обами.

Журналісти зазначають, що незважаючи на неофіційний характер переговорів, вони дозволять американським чиновникам з'ясувати у своїх китайських колег ядерну доктрину Пекіна. Також, ймовірно, обговорюватиметься нарощування ядерного арсеналу КНР, який завжди був набагато меншим, ніж у США та Росії.

"Китайське керівництво все ще готується до довгострокового суперництва з США. Є надія, що якщо цей обмін думками вдасться зберегти та регулярно проводити в майбутньому, то це відкриє можливості для більш предметної розмови", - наводить видання слова співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Тун Чжао.

Варто зауважити, що переговори Китаю з США запланували на тлі виходу Росії з договору про заборону ядерних випробувань.

Можлива зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном

Нагадаємо, інформація про такі переговори з'явилася після того, як у Білому домі заявили про можливу зустріч президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Планується, що зустріч станеться у листопаді під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско 11-17 листопада.

За інформацією Reuters, США та Китай вже досягли принципової домовленості щодо зустрічі.