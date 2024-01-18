ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США і Китай посилять контакти на найвищому рівні, - Блінкен

Четвер 18 січня 2024 07:56
UA EN RU
США і Китай посилять контакти на найвищому рівні, - Блінкен Фото: Китай і США посилять взаємодію на найвищому рівні у 2024 році (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що у 2024 році Китай і Сполучені Штати посилять взаємодію на найвищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.

Під час свого візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі очільник держдепу зазначив, що посилення взаємодії між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпінем свідчить про подальше розморожування відносин.

"Ніщо не замінить взаємодію між лідерами, особливо коли ви маєте справу з Китаєм. І я уявляю, я знаю - ви побачите більше цього", - сказав Блінкен.

Він додав, що зараз Сполучені Штати підходять до відносин з Китаєм з позиції більшої сили завдяки збільшенню інвестицій усередині країни та покращенню відносин за кордоном.

Відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами залишалися напруженими вже довгий час. Ситуація загострилася на початку 2023 року, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Пекін міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Президент США Джо Байден навіть називав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

Відносини між державами стабілізувалися після зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом у Сан-Франциско в листопаді 2023 року. Водночас загальні зв’язки між країнами залишаються крихкими, оскільки існують фундаментальні розбіжності щодо тісних зв'язків Пекіна з Росією та його позиції щодо Тайваню, а також обмеження торгівлі США щодо КНР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Си Цзиньпинь Ентоні Блінкен Китай
NEWS
РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО
РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО
DAILY
Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен