США і Китай можуть відновити переговори після "тарифного бою"

Міністерство торгівлі Китаю підтвердило, що Пекін розглядає можливість відновлення торговельних переговорів зі США після неодноразових сигналів з боку Вашингтона про готовність до діалогу.

Оприлюднена в п’ятницю заява, стала першою ознакою потенційного відновлення двосторонніх контактів після запровадження президентом Дональдом Трампом нових тарифних обмежень у квітні.

Як зазначили в міністерстві, Сполучені Штати нещодавно передали Китаю через відповідні канали запит на початок переговорів. Пекін наразі оцінює цю ініціативу, при цьому закликавши Вашингтон "проявити щирість" у своїх діях.

Реакція ринків та імпульс для переговорів

Новина позитивно позначилася на ринкових індикаторах: ф’ючерси на індекс S&P 500 компенсували попередні втрати в Азії, а регіональні фондові ринки продемонстрували зростання.

Індекс Hang Seng China Enterprises піднявся більш ніж на 1 %, тоді як континентальні біржі залишалися закритими у зв’язку з вихідним днем. Офшорний юань зміцнився на 0,3 %, до 7,2566 за долар США, а австралійський долар, що часто розглядається як проксі для китайської економіки, також продовжив укріплення.

Заява Пекіна з’явилася на тлі загострення торговельної напруги між двома найбільшими економіками світу, що посилилася після підвищення тарифів з боку США до історично високого рівня. Китай у відповідь запровадив дзеркальні обмеження. Президент Трамп неодноразово заявляв, що ініціатива щодо переговорів має походити від лідера КНР Сі Цзіньпіна. Цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що перший крок до деескалації має зробити саме Пекін.

Ситуація на тлі економічного сповільнення в обох країнах може надати нового імпульсу для переговорного процесу. У США економічна активність знизилася через різке зростання імпорту напередодні введення тарифів, що вплинуло на фінансові ринки та зменшило рівень споживчої довіри. У Китаї індекси виробничої активності зафіксували найгірші показники з грудня 2023 року, а нові експортні замовлення впали до мінімуму з грудня 2022 року.

Водночас, як повідомляють китайські джерела, Пекін очікує призначення з боку США контактної особи, яка має довіру президента Трампа і здатна сприяти укладенню угоди, що може бути підписана лідерами двох країн на відповідній зустрічі.

Водночас, пише Bloomberg, на тлі активних контактів між США та іншими регіональними гравцями, зокрема Індією та Японією, які шукають власні формати співпраці з Вашингтоном, Китай ризикує опинитися в ізоляції, якщо не активізує діалог.

Фактор Рубіо

Паралельно з економічними питаннями, адміністрація Трампа анонсувала нові кадрові зміни. Держсекретар США Марко Рубіо, який перебуває під санкціями КНР, був призначений виконуючим обов’язки радника з національної безпеки, зберігаючи поточну посаду. Нинішній радник з нацбезпеки Майкл Волц стане наступним постпредом США в ООН. Такий крок, ймовірно, посилить роль Рубіо в обговоренні стратегічно важливих для Китаю питань, включно з ситуацією навколо Тайваню та регіональної безпеки у Південно-Китайському морі.

В інтерв’ю телеканалу Fox News Рубіо заявив, що Китай прагне досягти короткострокової угоди з США, визнаючи негативний вплив тарифів на власну економіку.

У своїй офіційній заяві Міністерство торгівлі Китаю наголосило на готовності до діалогу за умови, що Сполучені Штати продемонструють реальну зацікавленість та скасують односторонні обмеження.

"Якщо буде боротьба - ми готові боротися до кінця. Якщо буде діалог - двері залишаються відкритими", - зазначили у Пекіні.