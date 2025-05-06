Ізраїль не був поінформований про заяву Трампа щодо ударів по хуситах, - ЗМІ

Ізраїль не був заздалегідь поінформований про заяву президента США Дональда Трампа щодо припинення ударів по хуситах у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

За словами джерел видання, Ізраїль був приголомшений заявою Трампа про те, що США припиняють удари по хуситах у Ємені. Адже країна не була заздалегідь поінформована про плани американського лідера.

Заява Трампа

Сьогодні, 6 травня, під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні в Овальному кабінеті президент Дональд Трамп оголосив, що США припиняють удари по хуситах у Ємені, оскільки ті, мовляв, заявили про бажання припинити бойові дії.

"Минулої ночі ми отримали дуже хороші новини: хусити оголосили, що вони не воюють. Принаймні, нам оголосили, що вони більше не хочуть воювати. І ми поважаємо це, і ми припинимо бомбардування", - сказав Трамп.

Водночас президент США відмовився розкривати, звідки йому відомо про намір хуситів припинити атаки в Червоному морі.

"Вони сказали: "Будь ласка, більше не бомбіть нас", - заявив він, додавши, що не має значення, звідки саме він отримав цю інформацію.

Також Трамп наголосив, що США "негайно припиняють бомбардування хуситів".

"Ми повіримо їм на слово. Вони кажуть, що більше не підриватимуть кораблі, а саме в цьому й полягала мета наших дій. Я вважаю це дуже позитивним. Вони знищували багато кораблів, які спокійно пливли морями", - додав президент США.

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