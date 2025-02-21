США і група країн оголосили про відданість санкціям ООН проти КНДР через ядерну програму

У першому засіданні MSMT, що відбулося 19 лютого у Вашингтоні, брали участь представники урядів Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Нової Зеландії, Південної Кореї, Великої Британії та США.

За результатами заходу 21 лютого була оприлюднена заява, в якій вказувалося, що держави-учасниці MSMT "погоджуються з нашим зобов'язанням підтримувати міжнародний мир і безпеку, охороняти глобальний режим нерозповсюдження та протистояти загрозі, що виникає від програм зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет КНДР".

"Керівний комітет MSMT підкреслює нашу спільну рішучість повністю виконати відповідні резолюції РБ ООН щодо КНДР", - передали в Держдепі США.

Також країни-учасниці MSMT підтвердили, що "шлях до діалогу залишається відкритим", та закликали усі інші держави долучитися до глобальних зусиль "для підтримки міжнародного миру та безпеки перед обличчям постійних загроз з боку КНДР і тих, хто сприяє порушенням РБ ООН".

У Держдепі розповіли, що метою MSMT є сприяння повному виконанню резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї "шляхом публікації звітів та інформації, заснованої на ретельному розслідуванні відповідних порушень санкцій і спроб ухилення від них, а також успішних заходів із забезпечення виконання".

MSMT було створено в жовтні минулого року після вето РФ в березні 2024-го, яке розпустило Групу експертів Комітету 1718 Ради Безпеки ООН (моніторингову групу ООН), нагадали в американському відомстві. Нинішнє засідання відбулося приблизно через чотири місяці після того, як держави-учасниці групи запустили спільний механізм.

MSMT планує опублікувати звіт про виконання санкцій і відповідну інформацію в найближчі місяці, зосереджуючись на своєчасному наданні контенту, що висвітлює порушення санкцій з боку КНДР зі значними наслідками для безпеки, розповіло Yonhap дипломатичне джерело.

Блокування Росією резолюції ООН щодо санкцій проти КНДР

Нагадаємо, у березні 2024 року РФ, яка є постійним членом Радбезу ООН, наклала вето на резолюцію про продовження мандата групи експертів ООН, яка стежить за виконанням державами-членами Організації санкцій проти КНДР. Комісія припинила свою роботу 30 квітня.

Росія наклала вето на тлі свого зміцнення військової співпраці з Північною Кореєю під час триваючої війни проти України.

Після цього, за ініціативи Сеула, 11 країн створили MSMT для продовження моніторингу санкцій щодо КНДР.