США і група країн оголосили про відданість санкціям ООН проти КНДР через ядерну програму

Уряди одинадцяти країн, серед яких США, зобов'язалися виконувати санкції ООН проти Північної Кореї через її ядерну і ракетну програми. Рішення погоджене за підсумками установчого засідання Керівного комітету Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США та Yonhap News Agency.
У першому засіданні MSMT, що відбулося 19 лютого у Вашингтоні, брали участь представники урядів Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Нової Зеландії, Південної Кореї, Великої Британії та США.
За результатами заходу 21 лютого була оприлюднена заява, в якій вказувалося, що держави-учасниці MSMT "погоджуються з нашим зобов'язанням підтримувати міжнародний мир і безпеку, охороняти глобальний режим нерозповсюдження та протистояти загрозі, що виникає від програм зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет КНДР".
"Керівний комітет MSMT підкреслює нашу спільну рішучість повністю виконати відповідні резолюції РБ ООН щодо КНДР", - передали в Держдепі США.
Також країни-учасниці MSMT підтвердили, що "шлях до діалогу залишається відкритим", та закликали усі інші держави долучитися до глобальних зусиль "для підтримки міжнародного миру та безпеки перед обличчям постійних загроз з боку КНДР і тих, хто сприяє порушенням РБ ООН".
У Держдепі розповіли, що метою MSMT є сприяння повному виконанню резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї "шляхом публікації звітів та інформації, заснованої на ретельному розслідуванні відповідних порушень санкцій і спроб ухилення від них, а також успішних заходів із забезпечення виконання".
MSMT було створено в жовтні минулого року після вето РФ в березні 2024-го, яке розпустило Групу експертів Комітету 1718 Ради Безпеки ООН (моніторингову групу ООН), нагадали в американському відомстві. Нинішнє засідання відбулося приблизно через чотири місяці після того, як держави-учасниці групи запустили спільний механізм.
MSMT планує опублікувати звіт про виконання санкцій і відповідну інформацію в найближчі місяці, зосереджуючись на своєчасному наданні контенту, що висвітлює порушення санкцій з боку КНДР зі значними наслідками для безпеки, розповіло Yonhap дипломатичне джерело.
Нагадаємо, у березні 2024 року РФ, яка є постійним членом Радбезу ООН, наклала вето на резолюцію про продовження мандата групи експертів ООН, яка стежить за виконанням державами-членами Організації санкцій проти КНДР. Комісія припинила свою роботу 30 квітня.
Росія наклала вето на тлі свого зміцнення військової співпраці з Північною Кореєю під час триваючої війни проти України.
Після цього, за ініціативи Сеула, 11 країн створили MSMT для продовження моніторингу санкцій щодо КНДР.
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