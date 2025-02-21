США и группа стран объявили о приверженности санкциям ООН против КНДР

Правительства одиннадцати стран, среди которых США, обязались выполнять санкции ООН против Северной Кореи из-за ее ядерной и ракетной программы. Решение согласовано по итогам учредительного заседания Руководящего комитета Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США и Yonhap News Agency.
В первом заседании MSMT, состоявшемся 19 февраля в Вашингтоне, участвовали представители правительств Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Великобритании и США.
По результатам мероприятия 21 февраля было обнародовано заявление, в котором указывалось, что государства-участники MSMT "соглашаются с нашим обязательством поддерживать международный мир и безопасность, охранять глобальный режим нераспространения и противостоять угрозе, возникающей от программ оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет КНДР".
"Руководящий комитет MSMT подчеркивает нашу общую решимость полностью выполнить соответствующие резолюции СБ ООН по КНДР", - передали в Госдепе США.
Также страны-участницы MSMT подтвердили, что "путь к диалогу остается открытым", и призвали все другие государства присоединиться к глобальным усилиям "для поддержания международного мира и безопасности перед лицом постоянных угроз со стороны КНДР и тех, кто способствует нарушениям СБ ООН".
В Госдепе рассказали, что целью MSMT является содействие полному выполнению резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее "путем публикации отчетов и информации, основанной на тщательном расследовании соответствующих нарушений санкций и попыток уклонения от них, а также успешных мер по обеспечению выполнения".
MSMT была создана в октябре прошлого года после вето РФ в марте 2024-го, которое распустило Группу экспертов Комитета 1718 Совета Безопасности ООН (мониторинговую группу ООН), напомнили в американском ведомстве. Нынешнее заседание состоялось примерно через четыре месяца после того, как государства-участники группы запустили совместный механизм.
MSMT планирует опубликовать отчет о выполнении санкций и соответствующую информацию в ближайшие месяцы, сосредотачиваясь на своевременном предоставлении контента, освещающего нарушения санкций со стороны КНДР со значительными последствиями для безопасности, рассказал Yonhap дипломатический источник.
Напомним, в марте 2024 года РФ, которая является постоянным членом Совбеза ООН, наложила вето на резолюцию о продлении мандата группы экспертов ООН, следящей за выполнением государствами-членами Организации санкций против КНДР. Комиссия прекратила свою работу 30 апреля.
Россия наложила вето на фоне своего укрепления военного сотрудничества с Северной Кореей во время продолжающейся войны против Украины.
После этого, по инициативе Сеула, 11 стран создали MSMT для продолжения мониторинга санкций в отношении КНДР.
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