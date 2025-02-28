США і Британія обговорять нову економічну угоду щодо передових технологій, - Стармер

Нагадаємо, що 27 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Зокрема, під час цього візиту журналісти нагадали американському лідеру про мита, які він, з огляду на його слова, готовий запровадити проти ЄС. У зв'язку з цим представники ЗМІ поцікавилися, що Стармер може зможе зробити, щоб захистити країну від жорстких тарифів.

У відповідь Трамп знову розкритикував торговельну політику ЄС, при цьому натякнувши, що Британія може уникнути тарифів. Йдеться про те, що Трамп назвав Британію "зовсім іншим місцем, до якого у нього особливо тепле ставлення.

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