США и Британия обсудят новое экономическое соглашение по передовым технологиям, – Стармер

Напомним, что 27 февраля в Вашингтоне состоялась встречу между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В частности, во время этого визита журналисты напомнили американскому лидеру о пошлинах, которые он, исходя из его слов, готов ввести против ЕС. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, что Стармер может сможет сделать, чтобы защитить страну от жестких тарифов.

В ответ Трамп вновь раскритиковал торговую политику ЕС, при этом намекнув, что Британия может избежать тарифов. Речь идет о том, что Трамп назвал Британию "совсем другим местом, к которому у него особенно теплое отношение.

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