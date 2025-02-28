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США и Британия обсудят новое экономическое соглашение по передовым технологиям, – Стармер

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты и Великобритания проведут переговоры и будут вести работу над новым экономическим соглашением. В основе него будут лежать передовые технологии.

Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Он подчеркнул, что Британия и США имеют глубокие экономические связи. В частности, в экономику друг друга, как говорит Стармер, инвестировано 1,5 трлн долларов.

"(Мы - ред.) лидеры в области ИИ, и, смотрите, мы придерживаемся аналогичного подхода к этому вопросу. Вместо того чтобы чрезмерно регулировать эти новые технологии, мы используем возможности, которые они предлагают", - заявил Стармер после встречи с Трампом.

Напомним, что 27 февраля в Вашингтоне состоялась встречу между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В частности, во время этого визита журналисты напомнили американскому лидеру о пошлинах, которые он, исходя из его слов, готов ввести против ЕС. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, что Стармер может сможет сделать, чтобы защитить страну от жестких тарифов.

В ответ Трамп вновь раскритиковал торговую политику ЕС, при этом намекнув, что Британия может избежать тарифов. Речь идет о том, что Трамп назвал Британию "совсем другим местом, к которому у него особенно теплое отношение.

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ВеликобританияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп