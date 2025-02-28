США і Британія обговорять нову економічну угоду щодо передових технологій, - Стармер

Сполучені Штати і Велика Британія проведуть переговори і вестимуть роботу над новою економічною угодою. В основі неї лежатимуть передові технології.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

"(Ми - ред.) лідери в галузі ШІ, і, дивіться, ми дотримуємося аналогічного підходу до цього питання. Замість того щоб надмірно регулювати ці нові технології, ми використовуємо можливості, які вони пропонують", - заявив Стармер після зустрічі з Трампом.

Він підкреслив, що Британія і США мають глибокі економічні зв'язки. Зокрема, в економіку один одного, як каже Стармер, інвестовано 1,5 трлн доларів.

Нагадаємо, що 27 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Зокрема, під час цього візиту журналісти нагадали американському лідеру про мита, які він, з огляду на його слова, готовий запровадити проти ЄС. У зв'язку з цим представники ЗМІ поцікавилися, що Стармер може зможе зробити, щоб захистити країну від жорстких тарифів.

У відповідь Трамп знову розкритикував торговельну політику ЄС, при цьому натякнувши, що Британія може уникнути тарифів. Йдеться про те, що Трамп назвав Британію "зовсім іншим місцем, до якого у нього особливо тепле ставлення.

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