США и Британия обсудят новое экономическое соглашение по передовым технологиям, – Стармер

Соединенные Штаты и Великобритания проведут переговоры и будут вести работу над новым экономическим соглашением. В основе него будут лежать передовые технологии.

Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Он подчеркнул, что Британия и США имеют глубокие экономические связи. В частности, в экономику друг друга, как говорит Стармер, инвестировано 1,5 трлн долларов. "(Мы - ред.) лидеры в области ИИ, и, смотрите, мы придерживаемся аналогичного подхода к этому вопросу. Вместо того чтобы чрезмерно регулировать эти новые технологии, мы используем возможности, которые они предлагают", - заявил Стармер после встречи с Трампом.