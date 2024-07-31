США и Бразилия призвали Венесуэлу обнародовать подробные данные голосования на выборах

Президент США Джо Байден и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во вторник призвали правительство Венесуэлы обнародовать подробные данные голосования на президентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Оба президента заявили, что результаты "являются критическим моментом для демократии на полушарии".

В совместном заявлении после звонка, во время которого обсуждались выборы в Венесуэле, Байден и Лула да Силва сказали, что они согласились с необходимостью немедленного обнародования полных, прозрачных и детальных данных голосования на уровне избирательных участков избирательными органами Венесуэлы".

Напомним, в Венесуэле продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро, обеспечившего себе третий шестилетний срок.

Оппозиция говорит о фальсификациях при подсчете голосов. Она якобы имеет более 70% протоколов подсчета, свидетельствующих о том, что у оппозиционного кандидата более чем вдвое больше голосов, чем у Мадуро (у Гонсалеса - 6,27 млн, а Мадуро - 2,75 млн).

Детальнее о выборах в Венесуэле и массовых протестах в стране - в материале РБК-Украина.

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