В США хотят запретить продажу электронных сигарет

Иллюстративное фото (Bloomberg.com)

В США количество людей, погибших от курения вейпов, достигло 26

Администрация президента Соединенных Штатов планирует запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли до 21 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNBS.

По его словам, на следующей неделе будет объявлено важное сообщение о вейпинге.

"Мы должны позаботиться о наших детях, это особенно важно, у нас будет возрастное ограничение - 21 год или около того, на следующей неделе мы объявим о чем-то очень важном для вейпинга", - сказал он.

Ряд американских штатов и местных органов власти уже повысили возраст курения с 18 лет до 21 года. Также несколько законодателей подали федеральные законопроекты, в том числе лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки количество жертв, которые курили электронные сигареты, увеличилось до 26 человек. Медики предполагают, что легкие пациентов были забиты и воспалены маслами из парообразных жидкостей.

Кроме того, более трети пострадавших от курения электронных сигарет моложе 21 года, но среди погибших также есть пожилые люди.

Также отмечалось, что симптомы включают в себя сильную одышку, усталость и боль в груди, при этом большинство заболевших говорят, что они также употребляют препараты, содержащие ТГК, компонент марихуаны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии запретили продажу электронных сигарет. Нарушителям будет грозить тюремное заключение до одного года трех лет или штраф до 1271 евро.