ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США хотят запретить продажу электронных сигарет

Новости » Общество     08.11.2019 - 22:08
В США хотят запретить продажу электронных сигарет
Иллюстративное фото (Bloomberg.com)

В США количество людей, погибших от курения вейпов, достигло 26

Администрация президента Соединенных Штатов планирует запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли до 21 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNBS.

По его словам, на следующей неделе будет объявлено важное сообщение о вейпинге.

"Мы должны позаботиться о наших детях, это особенно важно, у нас будет возрастное ограничение - 21 год или около того, на следующей неделе мы объявим о чем-то очень важном для вейпинга", - сказал он.

Ряд американских штатов и местных органов власти уже повысили возраст курения с 18 лет до 21 года. Также несколько законодателей подали федеральные законопроекты, в том числе лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки количество жертв, которые курили электронные сигареты, увеличилось до 26 человек. Медики предполагают, что легкие пациентов были забиты и воспалены маслами из парообразных жидкостей.

Кроме того, более трети пострадавших от курения электронных сигарет моложе 21 года, но среди погибших также есть пожилые люди.

Также отмечалось, что симптомы включают в себя сильную одышку, усталость и боль в груди, при этом большинство заболевших говорят, что они также употребляют препараты, содержащие ТГК, компонент марихуаны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии запретили продажу электронных сигарет. Нарушителям будет грозить тюремное заключение до одного года трех лет или штраф до 1271 евро.

В Конгрессе США рассекретили еще два показания по импичменту Трампа Трамп не согласен на отмену пошлин с Китаем
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиэлектронные сигареты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь