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У США хочуть заборонити продаж електронних сигарет

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 22:08
У США хочуть заборонити продаж електронних сигарет
Ілюстративне фото (Bloomberg.com)

У США кількість людей, загиблих від паління вейпов, досягла 26

Адміністрація Сполучених Штатів планує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли до 21 хірокі Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає CNBS.

За його словами, на наступному тижні буде оголошено важливе повідомлення про вейпинге.

"Ми повинні подбати про наших дітей, це особливо важливо, у нас буде вікове обмеження - 21 рік або близько того, на наступному тижні ми оголосимо про щось дуже важливе для вейпинга", - сказав він.

Ряд американських штатів і місцевих органів влади вже підвищили вік куріння з 18 років до 21 року. Також кілька законодавців подали федеральні законопроекти, в тому числі лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Америки кількість жертв, які курили електронні сигарети, збільшилась до 26 осіб. Медики припускають, що легкі пацієнтів були забиті і запалені маслами з пароподібні рідин.

Крім того, більше третини постраждалих від куріння електронних сигарет молодше 21 року, але серед загиблих також є літні люди.

Також зазначалося, що симптоми включають в себе сильну задишку, втому і біль у грудях, при цьому більшість хворих кажуть, що вони також вживають препарати, що містять ТГК, компонент марихуани.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії заборонили продаж електронних сигарет. Порушникам загрожуватиме тюремне ув'язнення до одного року трьох років або штраф до 1271 євро.

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Новини України Сполучені Штати Америкиэлектронные сигареты
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