В США хотят запретить популярную соцсеть

Соединенные Штаты рассматривают возможность запрета китайских социальных сетей, в том числе и TikTok. В Америке опасаются, что доступ к персональным данным пользователей могут получать разведывательные службы Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Информацию о возможном запрете китайских соцсетей подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я не хочу опережать президента (Дональда Трампа - ред.), но это то, что мы рассматриваем", - сказал он.

Ранее опасения по поводу обработки персональных данных пользователей TikTok выражали американские законодатели. Опасения вызывают законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами КНР.

Приложение TikTok недоступно в Китае, однако оно принадлежит компании ByteDance, которая базируется в КНР.

Ранее РБК-Украина писало, Китай ввел ограничения на работу американских СМИ в ответ на введение ограничения со стороны США в отношении четырех китайских средств массовой информации.

Также сообщалось, что в конце июня правительство Индии заблокировало почти 60 китайских приложений, в том числе и TikTok, после обострения конфликта с Китаем за спорные территории.