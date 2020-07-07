У США хочуть заборонити популярну соцмережу

Сполучені Штати розглядають можливість заборони китайських соціальних мереж, в тому числі і TikTok. В Америці побоюються, що доступ до персональних даних користувачів можуть отримувати розвідувальні служби Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Інформацію про можливу заборону китайських соцмереж підтвердив держсекретар США Майк Помпео.

"Я не хочу випереджати президента (Дональда Трампа - ред.), але це те, що ми розглядаємо", - сказав він.

Раніше побоювання з приводу обробки персональних даних користувачів TikTok висловлювали американські законодавці. Побоювання викликають закони, які зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідслужбами КНР.

Додаток TikTok недоступний в Китаї, однак він належить компанії ByteDance, яка базується в КНР.

Раніше РБК-Україна писало, Китай ввів обмеження на роботу американських ЗМІ у відповідь на введення обмеження з боку США щодо чотирьох китайських засобів масової інформації.

Також повідомлялося, що наприкінці червня уряд Індії заблокувало майже 60 китайських додатків, в тому числі і TikTok, після загострення конфлікту з Китаєм за спірні території.