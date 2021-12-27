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США хотят устроить "маленькую войну" в Украине, чтобы обвинить Россию, - Лавров

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Москва, Понедельник 27 декабря 2021 13:15
США хотят устроить "маленькую войну" в Украине, чтобы обвинить Россию, - Лавров Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке спровоцировать "маленькую войну" в Украине. По его словам, Вашингтон накачивает Украину оружием, чтобы подпитать милитаристские настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лаврова.

Лавров отреагировал на встревоженность Запада наращиванием российских войск вокруг Украины. Он отметил, что российские войска находятся на своей территории, а вот то, что происходит со стороны западных границ РФ у него вызывает беспокойство.

"Они (США - ред.) накачивают вооружение. Хвастаются, что поставили (в Украину - ред.) боеприпасы и ударные системы на 2,5 млрд долларов. Я не исключаю, что есть желание подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, чтобы ввести новые санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал глава российского МИД.

Напомним, глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда "не планировала и не планирует" нападения на Украину.

В то же время Матвиенко отметила, что Россия имеет план действий на любое развитие ситуации на границе с Украиной.

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