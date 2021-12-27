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США хочуть влаштувати "маленьку війну" в Україні, щоб звинуватити Росії, - Лавров

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Москва, Понеділок 27 грудня 2021 13:15
США хочуть влаштувати "маленьку війну" в Україні, щоб звинуватити Росії, - Лавров Фото: Сергій Лавров, глава МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у спробі спровокувати "маленьку війну" в Україні. За його словами, Вашингтон накачує Україну зброєю, щоб підживити мілітаристські настрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лаврова.

Лавров відреагував на стривоженість Заходу нарощенням російських військ довкола України. Він зазначив, що російські війська перебувають на своїй території, а от те, що відбувається з боку західних кордонів РФ у нього викликає занепокоєння.

"Вони (США - ред.) накачують озброєння. Хваляться, що поставили (в Україну - ред.) боєприпаси та ударні системи на 2,5 млрд доларів. Я не виключаю, що є бажання підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війнушку, потім звинуватить нас, щоби запровадити нові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності", - сказав глава російського МЗС.

Нагадаємо, глава російської Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія ніколи "не планувала і не планує" нападу на Україну.

Водночас Матвієнко зазначила, що Росія має план дій на будь-який розвиток ситуації на кордоні з Україною.

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