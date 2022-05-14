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США хотят прояснить позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

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Вашингтон, Суббота 14 мая 2022 12:41
США хотят прояснить позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) хотят прояснить позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. И уже работают над этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы работаем над уточнением позиции Турции. Мы хотели бы направить вас (журналистов, - ред.) к правительству Турции для получения дополнительной информации об их взглядах", - отметила она.

По ее словам, нет никаких сомнений в том, что лидеры стран НАТО поддерживают вступление Швеции и Финляндии, а также одобряют будущую подачу заявок.

"Но мы продолжаем работать с Турцией, и я бы указала вам на их представителей", - отметила Псаки.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может позитивно оценивать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Якобы потому, что в этих странах действуют представители "Рабочей партии Курдистана", которая в Турции признана террористической организацией.

Также стало известно, заявление Эрдогана застало врасплох оборонный альянс.

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