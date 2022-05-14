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США хочуть прояснити позицію Туреччини щодо вступу Швеції і Фінляндії до НАТО

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Вашингтон, Субота 14 травня 2022 12:41
США хочуть прояснити позицію Туреччини щодо вступу Швеції і Фінляндії до НАТО Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки (США) хочуть прояснити позицію Туреччини щодо вступу Швеції і Фінляндії до НАТО. І вже працюють над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми працюємо над уточненням позиції Туреччини. Ми хотіли б направити вас (журналістів, - ред.) до уряду Туреччини для отримання додаткової інформації про їхні погляди", - зазначила вона.

За її словами, немає жодних сумнівів у тому, що лідери країн НАТО підтримують вступ Швеції та Фінляндії, а також схвалюють майбутню подачу заявок.

"Але ми продовжуємо працювати з Туреччиною, і я б вказала вам на їх представників", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не може позитивно оцінювати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Нібито тому, що в цих країнах діють представники "Робітничої партії Курдистану", яка в Туреччині визнана терористичною організацією.

Також стало відомо, заява Ердогана застала зненацька оборонний альянс.

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НАТО Сполучені Штати Америки Швеція Турция Финляндия
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