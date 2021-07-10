США хотят ослабить ограничения по использованию марихуаны спортсменами

Белый дом намерен провести встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В ходе нее обсудят ослабление ограничений на употребление каннабиса спортсменами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Указано, что запрос на встречу от представителей президента США Джо Байдена поступил через неделю после того, как американскую бегунью Шакарри Ричардсон дисквалифицировали c Олимпиады в Токио.

Отметим, что у спортсменки в крови обнаружили следы марихуаны. Это вещество по-прежнему запрещено в некоторых элитных видах спорта в соответствии с правилами WADA.

Ричардсон была фаворитом в забеге на 100 м среди женщин.

"Ее отстранение вызвало негативную реакцию со стороны политиков и американской общественности из-за того, что некоторые считают политикой, несовместимой с современным законодательством США", - пишет издание.

При этом по состоянию на сейчас девятнадцать штатов США полностью легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях.

Петицию о том, чтобы Ричардсон вернули в состав американской сборной подписало свыше 560 тысяч человек. Представители Антидопингового агентства США также выразили разочарование из-за отстранения Ричардсон. В ведомстве подчеркивают, что правила WADA "в отношении марихуаны" должны измениться.