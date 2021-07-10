США хочуть послабити обмеження щодо використання марихуани спортсменами

Білий дім має намір провести зустріч з представниками Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Під час неї обговорять ослаблення обмежень на вживання канабісу спортсменами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначено, що запит на зустріч від представників президента США Джо Байдена надійшов через тиждень після того, як американську спортсменку Шакаррі Річардсон дискваліфікували з Олімпіади в Токіо.

Відзначимо, що у спортсменки в крові виявили сліди марихуани. Ця речовина досі заборонена в деяких елітних видах спорту відповідно до правил WADA.

Річардсон була фаворитом у забігу на 100 м серед жінок.

"Її відсторонення викликало негативну реакцію з боку політиків і американської громадськості через те, що деякі вважають політикою, несумісною з сучасним законодавством США", - пише видання.

При цьому станом на зараз дев'ятнадцять штатів США повністю легалізували вживання марихуани в рекреаційних цілях.

Петицію про те, щоб Річардсон повернули до складу американської збірної підписало понад 560 тисяч осіб. Представники антидопінгового агентства США також висловили розчарування через відсторонення Річардсон. У відомстві підкреслюють, що правила WADA "щодо марихуани" повинні змінитися.