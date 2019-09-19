США хотят мирного разрешения кризиса после атак на нефтяные объекты, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США хотят мирного урегулирования кризиса после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Помпео заявил об мирном урегулировании кризиса после предупреждения МИД Ирана о том, что военный удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к "полномасштабной войне".

"Мы добиваемся создания коалиции для достижения мира, в то время как министр иностранных дел Ирана угрожает всем войной и сражаться до последнего американца в Саудовской Аравии", - сказал Помпео.

Напомним, Министр иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к "полномасштабной войне". Он добавив, что военный ответ приведет к множеству жертв.

Как сообщало РБК-Украина, Иран отреагировал на обвинения в атаках на саудовские нефтяные объекты. Военный

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео назвал атаку на саудовские нефтяные объекты "военным актом". Также он заявил, что администрация Трампа будет использовать предстоящую встречу мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы сплотить поддержку действий против Ирана, который отрицает причастность к атакам.