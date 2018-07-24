США хорошо оценивают работу миссии ОБСЕ, - Волкер

Волкер не удивлен, что за деятельностью миссии шпионят

В Соединенных Штатах хорошо оценивают работу миссии ОБСЕ и не удивляются попыткам Российской Федерации проводить шпионские действия за деятельностью наблюдателей миссии. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время эфира на "112 Украина".

"Невозможно ожидать, что там существовали настоящие секреты. Я не удивлен, что за ними шпионят и есть утечка информации. Но я думаю, что они делают замечательную работу, это очень высококачественная информация. Люди, которые эту информацию получили - это будет только на пользу, если они ее получили", - сообщил Волкер.

Отвечая на уточняющий вопрос, получат ли в России пользу от утечки информации ОБСЕ, Уолкер пояснил, что ее получат где-либо.

"Я думаю, что везде. В России так же. Я думаю, что миссия делает замечательную работу, ведь они докладывают о нарушениях. Я не удивлен, что Россия пытается вести какие-то шпионские действия. Я не удивлен, что это происходит", - добавил он.

Напомним, после того как в распоряжении журналистов телеканала ARD оказались внутренние отчеты и документы СММ ОБСЕ, которые мог "слить" российским спецслужбам один из работников миссии, СММ выразили обеспокоенность возможной утечкой информации.

Телепрограмма FAKT немецкого телеканала вышла в эфир во вторник, 17 июля, вечером.

В миссии заверили, что и впредь продолжат свою работу для содействия миру, стабильности и безопасности в Украине, а также снижению уровня напряжения.