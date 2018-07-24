США добре оцінюють роботу місії ОБСЄ, - Волкер

Волкер не здивований, що за діяльністю місії шпигують

У Сполучених Штатах добре оцінюють роботу місії ОБСЄ та не дивуються спробам Російської Федерації проводити шпигунські дії за діяльністю спостерігачів місії. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час ефіру на "112 Україна".

"Неможливо очікувати, що там існували справжні секрети. Я не здивований, що за ними шпигують і є витік інформації. Але я думаю, що вони роблять чудову роботу, це дуже високоякісна інформація. Люди, які цю інформацію отримали - це буде тільки на користь, якщо вони її отримали", - повідомив Волкер.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи у Росії отримають користь від витоку інформації ОБСЄ, Волкер пояснив, що її отримають будь-де.

"Я думаю, що будь-де. В Росії так само. Я думаю, що місія робить чудову роботу, адже вони доповідають про порушення. Я не здивований, що Росія намагається вести якісь шпигунські дії. Я не здивований, що це відбувається", - додав він.

Нагадаємо, після того як у розпорядженні журналістів телеканалу ARD опинилися внутрішні звіти та документи СММ ОБСЄ, які міг "злити" російським спецслужбам один із працівників місії, у СММ висловили занепокоєння можливим витоком інформації.

Телепрограма FAKT німецького телеканалу вийшла в ефір у вівторок, 17 липня, ввечері.

У місії запевнили, що і надалі продовжать свою роботу для сприяння миру, стабільності і безпеки в Україні, а також зниженню рівня напруги.