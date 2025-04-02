У США хочуть зобов'язати Маска та працівників DOGE здавати тести на наркотики

Демократи у Палаті представників США вносять на розгляд законопроєкт, який змусить керівника DOGE Ілона Маска здавати тести на наркотики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами депутатки Мікі Шерріл, яка посилалась на звіт Wall Street Journal від 2024 року, Маск раніше нібито раніше вживав нелегальні наркотики, включаючи ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін.
Водночас адвокати мільярдера стверджують, що керівник DOGE "регулярно і випадково проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював їх".
Згідно з законопроєктом, авторкою якого є Шерріл, спеціальні держслужбовці повинні будуть проходити тест на наркотики перед початком роботи й брати участь у програмі випадкового тестування. Ті, хто отримає позитивний результат - будуть відсторонені від федеральної служби щонайменше на рік.
"Ті, хто має доступ до секретної інформації, повинні пройти ретельну перевірку, мати ясний погляд і проявляти здоровий глузд", - заявила депутатка.
Ілон Маск, засновник Tesla і SpaceX, неодноразово опинявся в центрі уваги через свої висловлювання та дії, пов’язані з наркотиками. Найбільш відомий випадок стався у 2018 році, коли він під час інтерв’ю з Джо Роганом у прямому ефірі покурив марихуану. Це викликало резонанс, особливо серед інвесторів Tesla, оскільки компанія є публічною, а марихуана незаконна на федеральному рівні в США.
Крім того, Маск неодноразово жартував про вживання наркотиків у соцмережах, зокрема натякав на використання ЛСД та інших психоделіків.
Окремо варто додати, що сьогодні Маск керує Департаментом ефективності державного управління (DOGE). Як відзначав нещодавно голова Білого дому Дональд Трамп, в "певний момент" департамент припинить своє існування.
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