США хочуть збільшити виробництво 155-мм боєприпасів на 500%. Bloomberg розповіло деталі

Видання пише, що зрослий попит з боку союзників США, а також тенденція консолідації в оборонному секторі, яка спостерігається впродовж трьох десятиліть, призвели до розширення виробництва зброї в країні.

Адміністрація президента Джо Байдена виділила Україні зброю і супутнє обладнання на суму понад 44 мільярди доларів і запросила додаткову допомогу для цієї країни, а також для Ізраїлю і Тайваню.

Тепер Рада з науки армії повідомляє Конгресу, що оборонна база армії має серйозні крихкі місця, оскільки у неї може не вистачити припасів для самих США.

Пентагон хоче збільшити виробництво боєприпасів на 500%

"У той час, як урядовці та інвестори задаються питанням про те, що світ скочується в нову еру конфлікту між великими державами, США виявляють, що важко адаптувати свою виробничу базу", - йдеться в матеріалі.

Наприклад, у США є всього один завод, який може виробляти чорний порох, необхідний для артилерійських снарядів, які використовує українська армія.

До вторгнення Росії в Україну США виробляли 15 000 штук 155-міліметрових артилерійських снарядів на місяць. Пентагон сподівається збільшити виробництво на 500% у найближчі два роки, а витрати наразі оцінюються в 1,5 мільярда доларів.

Що про це говорить генерал США у відставці

Генерал-майор у відставці з 32-річним досвідом служби в армії США Джон Феррарі, розповів, що відмова від вжиття заходів у зв'язку з тим, що він називає недостатньою готовністю США до війни, може мати серйозні наслідки.

"Єдине, що дорожче, ніж підготовка до війни, - це ведення війни, а єдине, що дорожче, ніж ведення війни, - це програти війну", - сказав він.

Служба Феррарі включала роботу в Командуванні армійської техніки - групі, яка стежить за тим, щоб було достатньо боєприпасів. Він вважає, що не буває сильної економіки без сильної оборони.

Наприкінці минулої зими стало відомо, що ЗСУ зіткнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Пізніше Bloomberg писало, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

Також Politico повідомляло, що промисловість США не справляється зі світовим попитом на боєприпаси та інше озброєння, що пов'язане із вторгненням РФ до України.