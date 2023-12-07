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США хотят увеличить производство 155-мм боеприпасов на 500%. Bloomberg рассказало детали

Архивное фото: США хотят увеличить производство 155-мм боеприпасов на 500% (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Браславский

Пентагон надеется увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500% в ближайшие два года. Расходы на это оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что возросший спрос со стороны союзников США, а также тенденция консолидации в оборонном секторе, которая наблюдается в течение трех десятилетий, привели к расширению производства оружия в стране. 

Администрация президента Джо Байдена выделила Украине оружие и сопутствующее оборудование на сумму более 44 миллиардов долларов и запросила дополнительную помощь для этой страны, а также для Израиля и Тайваня. 

Теперь Совет по науке армии сообщает Конгрессу, что оборонная база армии имеет серьезные хрупкие места, поскольку у нее может не хватить припасов для самих США.

Пентагон хочет увеличить производство боеприпасов на 500%

"В то время, как чиновники и инвесторы задаются вопросом о том, что мир скатывается в новую эру конфликта между великими державами, США обнаруживают, что трудно адаптировать свою производственную базу", - говорится в материале.

Например, в США есть всего один завод, который может производить черный порох, необходимый для артиллерийских снарядов, которые использует украинская армия.

До вторжения России в Украину США производили 15 000 штук 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон надеется увеличить производство на 500% в ближайшие два года, а расходы пока оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.

Что об этом говорит генерал США в отставке

Генерал-майор в отставке с 32-летним опытом службы в армии США Джон Феррари, рассказал, что отказ от принятия мер в связи с тем, что он называет недостаточной готовностью США к войне, может иметь серьезные последствия.

"Единственное, что дороже, чем подготовка к войне, - это ведение войны, а единственное, что дороже, чем ведение войны, - это проиграть войну", - сказал он. 

Служба Феррари включала работу в Командовании армейской техники - группе, которая следит за тем, чтобы было достаточно боеприпасов. Он считает, что не бывает сильной экономики без сильной обороны.

В конце минувшей зимы стало известно, что ВСУ столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что Европейский союз отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. В настоящее время он выполнен только на 30%.

Также Politico сообщало, что промышленность США не справляется с мировым спросом на боеприпасы и другое вооружение, что связано с вторжением РФ в Украину.

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