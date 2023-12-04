Промисловість США не справляється із попитом на боєприпаси: у Пентагоні назвали причини

Промисловість США не справляється зі світовим попитом на боєприпаси та інше озброєння, що пов'язане із вторгненням РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Сполучені Штати підготували першу в історії Національну оборонно-промислову стратегію, яка має бути оприлюднена найближчими тижнями керівником закупівель Пентагону Вільямом ЛаПланте. Її ключове завдання – дати всебічний погляд на те, що потрібно Пентагону, щоб підвищити ефективність та швидкість виробництва озброєнь для потреб армії США.

У звіті зазначається, що пандемія Covid оголила вразливість ланцюжка постачання. Вторгнення Росії в Україну та напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль також продемонстрували "цілком інший набір промислових вимог та відповідних ризиків", оскільки США поспішають виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.

"Стало ясно, що недостатні потужності виробництва та поставок на даний час є проблемою, що глибоко укорінилася, на всіх рівнях виробничих ланцюжків поставок", - йдеться в доповіді.

У стратегії також йдеться, що для вирішення цієї проблеми міністерство оборони розвиватиме більш стійкі та інноваційні ланцюжки поставок, інвестуватиме в малий бізнес та приділятиме більше уваги інноваціям.

Крім того, у США визнають, що мають задіяти іноземних партнерів для задоволення попиту.

"Ми повинні залучати учасників усіх типів: великих та малих, вітчизняних та іноземних, а також тих, хто раніше не мав відношення до Міністерства оборони чи оборонного виробництва", - йдеться у документі.

Виробництво снарядів у США

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та надання низки пакетів оборонної допомоги США відчули дефіцит снарядів. На цьому фоні Сполучені Штати заявили, що найближчими роками збільшать виробництво артилерійських боєприпасів у чотири рази . У Пентагоні зазначають, що високі темпи використання артилерії в Україні переконливо доводять потребу великих інвестицій у виробництво боєприпасів.

Також повідомлялося, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни для України.