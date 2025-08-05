США хочуть закріпитися на Місяці за допомогою ядерних технологій, - Politico

За інформацією видання, виконувач обов'язків глави NASA Шон Даффі, колишній ведучий Fox News і міністр транспорту, цього тижня оголосить про прискорення проєкту будівництва ядерного реактора на Місяці. Це стане його першим великим рішенням на новій посаді.

NASA вже розглядало таку можливість, але тепер терміни будуть чітко визначені. Документи, отримані Politico, підтверджують, що запуск реактора планується до 2030 року, незважаючи на великі скорочення бюджету агентства.

США прагнуть виграти "другу космічну гонку"

"Йдеться про перемогу в другій космічній гонці", - заявив високопоставлений представник NASA. Директива вимагає терміново знайти підрядників і призначити керівника проєкту.

Раніше NASA фінансувало розробку 40-кіловатного реактора для Місяця. Тепер ідеться про 100-кіловатну установку, необхідну для пілотованих місій на місячній поверхні.

Китай і Росія підштовхують США до дій

NASA стурбоване можливостями Китаю і Росії, які вже працюють над спільним місячним проєктом. У директиві зазначено, що країна, яка першою встановила реактор, може оголосити "зону недоступу", обмеживши дії інших держав.

До 2030 року Китай планує висадити свого астронавта на Місяць. NASA прагне не відставати, незважаючи на політичний тиск і бюджетні обмеження.

Заміна МКС і ставка на приватний сектор

Друга ініціатива Даффі стосується заміни Міжнародної космічної станції. NASA хоче передати це завдання приватним компаніям і змінити підхід до укладення контрактів.

Агентство планує укласти контракти з щонайменше двома компаніями протягом пів року. Мета - ввести нову станцію в експлуатацію до 2030 року, інакше єдиною постійною орбітальною станцією залишиться китайська.

Приватний сектор готовий, але потребує фінансування

Серед претендентів на нові проєкти - компанії Axiom Space, Vast і Blue Origin. Однак законодавці стурбовані тим, що NASA не поспішає надавати їм фінансування.

NASA підкреслює, що ядерні технології залишаються важливими, незважаючи на нещодавню відмову Пентагону від спільної програми з розробки ядерного двигуна для ракет.