США не хочуть вступати в конфлікт з Іраном,- Білий дім

Президент США Джо Байден виразив "залізну" підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона. Проте подальші дії проти Ірану недоцільні й США не братимуть у них участі.

США проти конфлікту на Близькому Сході

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не хочуть ескалації кофлікту на Близькому Сході.

"Ми не хочемо бачити ескалації. Ми не прагнемо розширення війни з Іраном", - заявив Кірбі.

Зокрема, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль має можливість створити стратегічний альянс "проти серйозної загрози з боку Ірану, який загрожує встановити ядерну вибухівку на ці ракети, що може стати надзвичайно серйозною загрозою".

"Ми ясно дали зрозуміти всім сторонам, включаючи Іран, що ми робитимемо... а також наскільки серйозно ми ставитимемося до будь-яких потенційних загроз нашому персоналу", – заявив Кірбі.