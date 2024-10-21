США не прагнуть війни з Росією, але захищатимуть кожен дюйм території НАТО, - Остін

Він запевнив, що президент США Джо Байден обрав шлях взаємної відповідальності та спільної безпеки. Тому США вирішили розділити відповідальність за те, щоб Україна залишалася суверенною та вільною.

"І не помиляйтеся, США не прагнуть війни з Росією. І навіть якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) створює надзвичайно безрозсудні та небезпечні загрози ядерної війни, ми продовжуватимемо ставитися до цього відповідальністю, якої світ справедливо вимагає від ядерної держави", - наголосив Остін.

Він запевнив, що США захищатимуть "кожний дюйм території НАТО", а також надаватимуть Україні необхідну допомогу для боротьби за виживання та безпеку.