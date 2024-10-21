США не хотят войны с Россией, но будут защищать каждый дюйм территории НАТО, - Остин

Он заверил, что президент США Джо Байден избрал путь взаимной ответственности и общей безопасности. Поэтому США решили разделить ответственность за то, чтобы Украина оставалась суверенной и свободной.

"И не ошибайтесь, США не стремятся к войне с Россией. И даже если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) создает чрезвычайно безрассудные и опасные угрозы ядерной войны, мы будем продолжать относиться к этому ответственностью, которой мир справедливо требует от ядерного государства", - подчеркнул Остин.

Он заверил, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО", а также будут предоставлять Украине необходимую помощь для борьбы за выживание и безопасность.