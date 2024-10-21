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США не хотят войны с Россией, но будут защищать каждый дюйм территории НАТО, - Остин

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

США не хотят начала войны с Россией. Но они будут выполнять свои обязательства перед другими странами НАТО.

Об этом во время встречи с украинскими студентами заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина.

Он заверил, что президент США Джо Байден избрал путь взаимной ответственности и общей безопасности. Поэтому США решили разделить ответственность за то, чтобы Украина оставалась суверенной и свободной. 

"И не ошибайтесь, США не стремятся к войне с Россией. И даже если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.)  создает чрезвычайно безрассудные и опасные угрозы ядерной войны, мы будем продолжать относиться к этому ответственностью, которой мир справедливо требует от ядерного государства", - подчеркнул Остин. 

Он заверил, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО", а также будут предоставлять Украине необходимую помощь для борьбы за выживание и безопасность. 

 

Угрозы России

Напомним, Россия уже неоднократно угрожала странам Запада, поскольку они помогают Украине в войне.

В частности, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил об изменениях в ядерной доктрине. Он назвал новые условия, при которых Россия может применить ядерное оружие.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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