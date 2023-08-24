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США хочуть тимчасово продовжити угоду про наукову співпрацю з Китаєм, - Reuters

Фото: США хочуть продовжити угоду про наукову співпрацю з Китаєм (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США хочуть продовжити угоду про науково-технічну співпрацю (STA) з Китаєм на шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що продовження на шість місяців необхідне для того, щоб оцінити можливість подальшої роботи угоди, а також провести перемовини з Китаєм щодо внесення в неї змін.

Угода про науково-технічну співпрацю США та Китаю

Угода про наукове співробітництво між двома країнами діє з 1979 року - з того моменту, як США та Китай установили дипломатичні відносини. З тих пір договір продовжувався кожні п'ять років.

Нинішній крайній срок продовження угоди - 27 серпня цього року. Однак в США наразі є чимало противників співпраці з Китаєм на попередніх умовах. Так, вони пропонують домовитися про гарантії безпеки, пов'язані з промисловим шпигунством, а також про взаємний обмін даними.

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