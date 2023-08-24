США хотят временно продлить соглашение о научном сотрудничестве с Китаем, - Reuters

Отмечается, что продление на шесть месяцев необходимо для того, чтобы оценить возможность дальнейшей работы соглашения, а также провести переговоры с Китаем о внесении в него изменений.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве США и Китая

Соглашение о научном сотрудничестве между двумя странами действует с 1979 года - с того момента, как США и Китай установили дипломатические отношения. С тех пор договор продолжался каждые пять лет.

Нынешний крайний срок продления сделки - 27 августа этого года. Однако в США сейчас немало противников сотрудничества с Китаем на предварительных условиях. Так, они предлагают договориться о гарантиях безопасности, связанных с промышленным шпионажем, а также о взаимном обмене данными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.