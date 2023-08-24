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США хотят временно продлить соглашение о научном сотрудничестве с Китаем, - Reuters

Фото: США хотят продлить соглашение о научном сотрудничестве с Китаем (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США хотят продлить соглашение о научно-техническом сотрудничестве (STA) с Китаем на шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что продление на шесть месяцев необходимо для того, чтобы оценить возможность дальнейшей работы соглашения, а также провести переговоры с Китаем о внесении в него изменений.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве США и Китая

Соглашение о научном сотрудничестве между двумя странами действует с 1979 года - с того момента, как США и Китай установили дипломатические отношения. С тех пор договор продолжался каждые пять лет.

Нынешний крайний срок продления сделки - 27 августа этого года. Однако в США сейчас немало противников сотрудничества с Китаем на предварительных условиях. Так, они предлагают договориться о гарантиях безопасности, связанных с промышленным шпионажем, а также о взаимном обмене данными.

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