США хочуть, щоб Росія "викинула" Мединського з переговорної групи, - ЗМІ

Переговори України та Росії

16 травня вперше за три роки між Україною та Росією відбулися прямі переговори. Делегації обох країн зустрілися в Стамбулі, Туреччина. До країни також прибув президент України Володимир Зеленський із наміром провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклик до діалогу.

Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а російську - радник Путіна Володимир Мединський. У ході переговорів сторони домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу".

Нещодавно голова італійського уряду Джоджа Мелоні заявила, що Римський понтифік Лев XIV готовий провести переговори між Росією та Україною.

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