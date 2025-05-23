США хочуть, щоб Росія "викинула" Мединського з переговорної групи, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки (США) хотіли б, щоб помічник диктатора Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна Володимир Мединський більше не брав участі у переговорах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Вони також дають зрозуміти російським колегам, що хотіли б уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії , таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію Москви в Стамбулі, додали люди", - пише Bloomberg.

Як повідомляють джерела Bloomberg, наразі американські чиновники контактують з українцями з метою забезпечення проведення переговорів між Україною та Росією.

Переговори України та Росії

16 травня вперше за три роки між Україною та Росією відбулися прямі переговори. Делегації обох країн зустрілися в Стамбулі, Туреччина. До країни також прибув президент України Володимир Зеленський із наміром провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклик до діалогу.

Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а російську - радник Путіна Володимир Мединський. У ході переговорів сторони домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу".

Нещодавно голова італійського уряду Джоджа Мелоні заявила, що Римський понтифік Лев XIV готовий провести переговори між Росією та Україною.

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