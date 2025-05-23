Соединенные Штаты Америки (США) хотели бы, чтобы помощник диктатора Российской Федерации (РФ) Владимира Путина Владимир Мединский больше не участвовал в переговорах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Они также дают понять российским коллегам, что хотели бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии , таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле, добавили люди", - пишет Bloomberg.

Как сообщают источники Bloomberg, сейчас американские чиновники контактируют с украинцами с целью обеспечения проведения переговоров между Украиной и Россией.

Переговоры Украины и России

16 мая впервые за три года между Украиной и Россией состоялись прямые переговоры. Делегации обеих стран встретились в Стамбуле, Турция. В страну также прибыл президент Украины Владимир Зеленский с намерением провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, однако тот проигнорировал призыв к диалогу.

Украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров, а российскую - советник Путина Владимир Мединский. В ходе переговоров стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате "тысяча на тысячу".

Недавно глава итальянского правительства Джоджа Мелони заявила, что Римский понтифик Лев XIV готов провести переговоры между Россией и Украиной.

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