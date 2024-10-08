США не хочуть щоб миротворці ООН наражалися на небезпеку в Лівані

Сполучені Штати не хочуть, щоб миротворці ООН у Лівані піддавалися небезпеці в будь-який спосіб, включно з нападом із боку Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство послалося на слова речника Держдепартаменту США Метью Міллера, який під час брифінгу в понеділок заявив, що наземні операції Ізраїлю в Лівані наразі залишаються обмеженими, адже ізраїльські сили, схоже, готові розширити наземні рейди на південь країни в першу річницю війни у Секторі Газа.
За його словами, Вашингтон чітко дав зрозуміти Ізраїлю, що хоче залишити чинними дороги в аеропорт Бейрута.
В неділю, 6 жовтня, тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) висловили глибоку стурбованість "нещодавньою діяльністю" Ізраїлю біля позицій місії у Лівані.
"Ми не хочемо, щоб сили UNIFIL піддавалися небезпеці в будь-який спосіб. Сили UNIFIL відіграють важливу роль у встановленні безпеки в Лівані", - сказав Міллер.
Місія уповноважена Радою Безпеки допомагати ліванській армії утримувати територію вільною від зброї та озброєного персоналу, що не належить ліванській державі. Це викликало тертя з угрупованням "Хезболла", яке фактично контролює південь Лівану.
Минулого тижня ізраїльські військові попросили миротворців ООН підготуватися до передислокації на відстань понад 5 км від кордону між Ізраїлем та Ліваном - відомої як "блакитна лінія". Це потрібно, щоб "якнайшвидше забезпечити безпеку".
У четвер, 3 жовтня, глава миротворчого контингенту ООН заявив, що миротворці залишаються на місці та забезпечують єдиний канал зв'язку між військовими країнами.
7 жовтня 2023 року терористи палестинського руху ХАМАС та "Ісламський джихад" почали наземну та повітряну атаку з території Сектору Газа на Ізраїль. Внаслідок нападу загинули понад 1200 ізраїльтян, ще 250 було взято у заручники.
З кінця жовтня армія Ізраїлю почала військову операцію в Секторі Газа, що триває досі.
Паралельно підконтрольні Ірану угруповання "Хезболла" у Лівані та хусити в Ємені, почали регулярно обстрілювати дронами та ракетами територію Ізраїлю.
За останні місяці обстріли "Хезболли" та Ізраїлю стали частішими і масштабнішими.
З 1 жовтня ізраїльська армія розпочала наземну військову операцію проти угруповання "Хезболла" у Лівані. Докладніше про операцію - читайте у матеріалі РБК-Україна.
ЗМІ повідомили, що Ізраїль міг ліквідували нового главу "Хезболли" Хашима Софі ад-Діна під час атаки 4 жовтня. Наразі відсутнє підтвердження цієї інформації.
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