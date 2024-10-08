США не хотят, чтобы миротворцы ООН подвергались опасности в Ливане

Соединенные Штаты не хотят, чтобы миротворцы ООН в Ливане подвергались опасности любым способом, включая нападение со стороны Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство сослалось на слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, который во время брифинга в понедельник заявил, что наземные операции Израиля в Ливане пока остаются ограниченными, ведь израильские силы, похоже, готовы расширить наземные рейды на юг страны в первую годовщину войны в Секторе Газа.
По его словам, Вашингтон четко дал понять Израилю, что хочет оставить действующими дороги в аэропорт Бейрута.
В воскресенье, 6 октября, временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) выразили глубокую обеспокоенность "недавней деятельностью" Израиля вблизи позиций миссии в Ливане.
"Мы не хотим, чтобы силы UNIFIL подвергались опасности любым способом. Силы UNIFIL играют важную роль в установлении безопасности в Ливане", - сказал Миллер.
Миссия уполномочена Советом Безопасности помогать ливанской армии удерживать территорию свободной от оружия и вооруженного персонала, не принадлежащего ливанскому государству. Это вызвало трения с группировкой "Хезболла", которая фактически контролирует юг Ливана.
На прошлой неделе израильские военные попросили миротворцев ООН подготовиться к передислокации на расстояние более 5 км от границы между Израилем и Ливаном - известной как "голубая линия". Это нужно, чтобы "как можно быстрее обеспечить безопасность".
В четверг, 3 октября, глава миротворческого контингента ООН заявил, что миротворцы остаются на месте и обеспечивают единый канал связи между военными странами.
7 октября 2023 года террористы палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" начали наземную и воздушную атаку с территории Сектора Газа на Израиль. В результате нападения погибли более 1200 израильтян, еще 250 были взяты в заложники.
С конца октября армия Израиля начала военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.
Параллельно подконтрольные Ирану группировки "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене, начали регулярно обстреливать дронами и ракетами территорию Израиля.
За последние месяцы обстрелы "Хезболлы" и Израиля стали более частыми и масштабными.
С 1 октября израильская армия начала наземную военную операцию против группировки «Хезболла» в Ливане. Подробнее об операции - читайте в материале РБК-Украина.
СМИ сообщили, что Израиль мог ликвидировали нового главу "Хезболлы" Хашима Софи ад-Дина во время атаки 4 октября. В данный момент отсутствует подтверждение этой информации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.