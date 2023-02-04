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США хочуть розгорнути в Японії свої ракети для стримування Китая

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США, Субота 04 лютого 2023 22:07
США хочуть розгорнути в Японії свої ракети для стримування Китая Фото: США хочуть розгорнути в Японії свої ракети для стримування Китаю (flickr.com rocbolt)
Автор: Каріна Левицька

США запросили у Японії дозвіл на розміщення своїх ракет Tomahawk для забезпечення в регіоні рівноваги сил із Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sankei Shimbun.

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що уряд США просить про розміщення в Японії ракет середньої дальності, які він планує розмістити на першому ланцюзі островів, включаючи Японський архіпелаг.

"Як кандидати згадувалися гіперзвукова зброя великої дальності LRHW, що розробляється в США, і крилата ракета наземного базування Tomahawk", - повідомляє видання.

Місце дислокації ще не визначено, проте представник японського уряду заявив, що "передбачаються Кюсю та інші місця". Також як метод розгортання розглядається, зокрема ротаційний метод патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів, тим самим підставивши удару Китай.

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Сполучені Штати Америки Японія Китай ракети
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